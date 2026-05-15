T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/5 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kasım Gürani, 1864 ada, 3 parsel, 49m2 yüzölçümlü, Kargir Apartman nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 20/80 arsa paylı 1. Kat 3 Nolu '' Daire'' vasıflı taşınmazın 3/80 hissesi niteliğindedir.

Adresi: Ayvansaray Mahallesi, Sultan Çeşmesi Sokak, No 15 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 112.500,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 14:00

13/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.