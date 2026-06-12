T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/1094 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1094 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesi, 254 ada 2 parselde kayıtlı arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 9.722,42 m2 yüzölçümlü, 10/200 arsa paylı 4. Blok bodrum kat +zemin kat +çatı arası kat (1) no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır. Adres: Zekeriyaköy Mahallesi, Dönmez Caddesi, No:7D, 4. Blok, İç Kapı No:1 Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti : 12.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:31
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:31
09/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.