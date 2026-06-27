T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/971 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/971 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , SARIYER İlçe , RUMELİ FENERİ Mahalle, DÜZBAĞLAR Mevki , 38 Parsel No , 3.240m2 Yüz Ölçümlü Tarla nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Rumeli Feneri Mahallesi, Lodos Sokak 38 Parsel Sarıyer / İSTANBUL
Kıymeti: 35.600.000,00 TL
KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:50
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:50
26/06/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.