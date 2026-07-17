T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/927 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/927 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Levent Mah. 894 Ada 411 Parsel, 457,60 m² Yüzölçüm, Bahçeli Kargir Ev Nitelikli Taşınmazın Tamamı.
Adresi : Levent Mah. Krizantem Sok. No:56-56A Beşiktaş / İSTANBUL
Kıymeti : 148.800.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:55
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:55
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:55
13/07/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.