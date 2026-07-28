T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/665 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları: İntifa hakkı vardır, intifa hakkı ile birlikte satılacaktır.

Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli, Fatih İlçesi, Emin Sinan Mahallesi, Gedik Paşa Hamam Caddesi Mevkii, 210 Ada, 1 Parsel, 139 m2 yüzölçümlü, Bir Bodrum Zemin ve Dört Normal Katlı Kargir İş Hanı nitelikli ana taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Emin Sinan Mahallesi, Pertevpaşa Sokak No 24 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 92.800.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 10:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.