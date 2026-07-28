T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2025/663 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/663 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BEŞİKTAŞ İlçe , ORTAKÖY Mahalle/Mevki , AYDINLIK Köyü , 66 Ada No , 28 Parsel No , 285m2 Yüz Ölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın tamamı niteliğindedir. Adresi: Ortaköy Mahallesi, Aydınlık Sokak No 32 Beşiktaş / İSTANBUL
Kıymeti: 45.600.000,00 TL KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 11:40
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 11:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.