Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/453 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Örnek No:55*

Taşınmazın Özellikleri

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/453 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/453 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MECİDİYEKÖY Mahalle/Mevki , 8808 Ada No , 21 Parsel No , 846,98m2 Yüz Ölçümü , Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 40000000/11700216000 Arsa Paylı , 3. BODRUM KAT 84 NOLU '' Ofis '' nitelikli Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Esentepe Mahallesi, Bahar Sokak No 22-32 D 84 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 12.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.