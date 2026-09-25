T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/1027 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1027 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Bölüm İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 1324 ada 52 parselde kayıtlı , 56/3070 arsa pay/payda, 1.535,00 m2 yüzölçümlü , C Blok 1.bodrum kat (8) bağımsız bölüm no.lu "mesken" nitelikli taşınmazın tamamıdır.
Adres: Ortaköy Mahallesi, Aydınlık Sokak No: 9 Taşkıran Apartmanı (C Blok) K: 1.Bodrum D: 8 Beşiktaş / İSTANBUL
Kıymeti : 8.600.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:34
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 13:34
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 13:34
24/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.