T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/833 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Ortaköy Mahalle, Aydınlık Mevkii, 67 Ada, 13 Parsel, 80,00 m² Yüz Ölçümü, Bağımsız Bölüm Nit. Ev Nitelikli Taş. Borçluya Ait 1/12 Hissesi. Adresi : Ortaköy Mah. Aydınlık Sok. No:23 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 1.300.000,00 TL KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:55

22/10/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.