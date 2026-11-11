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T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

12-11-2026 00.00
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T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/362 TLMT.

 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/362 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

 

Özellikleri: İstanbul İli, Şişli İlçesi, Eskişehir Mahallesi, 1322 Ada, 13 Parsel sayılı taşınmaz, 1900/20100 arsa pay/payda, 95,36 m2 yüzölçümlü, 2. Kat, 10 Nolu bağımsız bölümün 3/20 Hissesidir. Adres: Eskişehir Mahallesi Kurtuluş Maslağı Sokak No: 6 Şişli / İSTANBUL

Kıymeti : 2.250.000,00 TL KDV Oranı : %1

 

Artırma Bilgileri

 

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2027 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 13:40

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 13:40

 

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#İlangovtr Basın no ILN02592230