T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİNDEN

ALACAKLI : TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BORÇLU : Tuğba Avcı TCKN: 36*******60

BORÇ MİKTARI : 8.000.000 TL üst limit ipotek

İPOTEK DÖKÜMÜ: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mah., 23024 Parsel, 2. Kat 5 No'lu, Mesken 29.11.2023 Tarih, 22726 Yevmiye No İle, 1 Dereceden, 8.000.000,00 TL Bedelli

Alacaklı vekili tarafından borçlu şirket hakkında yürütülen ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte borçlu Tuğba Avcı'ya gönderilen icra emri ve kıymet takdir raporunun iade edilmesi ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adres tespiti yapılamaması nedeniyle, icra emri ve kıymet takdir raporunun 7201 sayılı Kanunun 28. Maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı borcu iş bu icra emrinin gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni süre olan 30 güne 15 gün ilavesi ile 45 gün içinde ödemeniz, İİK.nun 149. maddesi gereğince bu süre içinde borcu ödemez, icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmediğiniz takdirde alacaklının taşınmazın satışını isteyebileceği 30 günlük icra emrinin yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

Ayrıca, mezkür ipotekli taşınmaz hakkında, İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi 2025/1681 Esas sayılı dosyasından 13/01/2026 tarihinde yapılan kıymet takdiri neticesinde, İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mah., 23024 Parsel, 2. Kat 5 No'lu, Mesken nitelikli taşınmazın değeri 8.000.000.-TL olarak tespit edilmiştir.

Taşınmazların ayrıntılı özellikleri ve diğer bilgileri kıymet takdiri raporunda gösterilmiştir.

Kıymet taktir raporuna bir itirazınız var ise, iş bu ilanın gazetede neşrinden itibaren kanuni 7 (yedi) günlük süreye 15 (on beş) gün ilavesi ile 22 (yirmi iki) gün içinde, İstanbul İcra Mahkemesi nezdinde itiraz edilmesi ve itiraz edildiğine dair icra dosyasına bilgi verilmesi, itiraz edilmemesi halinde kıymet takdiri raporunun kesinleşeceği, ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 30/04/2026