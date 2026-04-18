T.C. İSTANBUL İLİ BEŞİKTAŞ İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

A. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 24 (yirmidört) ay süre ile ihaleye verilecektir.

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ 263.333,00- TL+KDV 7899,99-TL 24 AY Beşiktaş İlçesi, Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1, Belediye Hizmet Binası, 5. Kat Levent Toplantı Odası 29.04.2026 ÇARŞAMBA

SAAT: 11:00 Beşiktaş Belediyesi İlçe Sınırları Dahilinde Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi

B. Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nden 750_TL karşılığında alınacaktır.

C. İhaleye; gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

D. Gerçek kişiler için e- Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüğü’nden veya Muhtarlıktan alınmış onaylı ikametgah belgesi ile aslı görülmek üzere teslim edilen T.C. kimlik numarası içeren nüfus cüzdanı / sürücü belgesi / pasaport fotokopisi,

E. 2026 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

F. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,

G. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir. Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

H. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (7.1), (7.2), (7.3) ve (7.4)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

I. Muhammen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatın Beşiktaş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne ödendiğine dair makbuzun aslı veya teminat mektubunun aslı,

J. Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine ve Beşiktaş Belediyesine (Mali Hizmetler Müdürlüğü) borcu olmadığına dair, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,

K. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,

L. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, ihale konusu faaliyet alanına uygun olarak alınmış; ihale tarihi itibarıyla geçerliliği devam eden ve sözleşme süresince geçerliliğinin korunacağı taahhüt edilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi'nin (veya mevzuatın öngördüğü eşdeğer izin belgelerinin) noter onaylı sureti veya aslı idarece onaylı sureti

M. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan ihale dokümanı ve ihale dokümanı satın alındığına ilişkin makbuzun aslı

N. İsteklinin ilgili idareden alınacak belge ile ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair durumunu tevsik etmesi gerekmektedir. Belgelerinin ibrazı zorunludur