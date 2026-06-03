T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçen Hakan GEZER ve Haydar Tarkan KAYNAŞ'a gerekçeli kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile; "1-Davacı mirasçıların davasının REDDİNE,

2- İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Yassıören mahallesinde bulunan eski 632 parsel (yeni 182 ada 52 parsel) sayılı taşınmazın tapulama tutanağındaki gibi tespit ve tapuya tesciline, " şeklinde tebliğden itibaren 2 haftalık süre içeresinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olmakla, mahkeme hükmünün yukarıda ismi geçen şahılara ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.