T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ

Mahkememizin 2017/10 E sayılı dosyasında ismi geçen Esin ACAR adına Dava dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Dava Dilekçesinde özetle, Eyüp İlçesi, Silahtarağa Mahallesinde bulunan, 90 pafta, 369 ada, 4 parselin İmar Uygulaması Sonucu oluşan 15 adet taşınmazın boş olan Malik hanelerinin Vakıflar Kanunu 17.Madde gereği tamamının Silahtar Abdullah Ağa Vakfı adına doldurulması ve tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.

Mahkememiz dosyasının duruşması 01/12/2026 tarihinde, saat 10:25'dedir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.

7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.