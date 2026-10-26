T.C. İSTANBUL (KAPATILAN) 35. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Parada Sahtecilik suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/06/2023 tarihli ilamı ile 197/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS VE 80,00TL ADLİ PARA ve neticeten HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı verilen Jomeh ve Sabah oğlu, 06/10/1975 Kuwait doğumlu JASEM MOTAMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye geneli bir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer Ağır Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.16/10/2026