T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

1- İhale İle Satışı Yapılacak Malzemeler ile Tahmin Edilen Bedelleri ve Geçici Teminat Miktarları:

İHALE KONUSU Tahmin Edilen Bedel (TL)

(KDV Hariç) Geçici Teminat Miktarı(TL) Tarih Saat a- Beykoz İlçesi hudutları dahilinde bulunan “İstanbul Beykoz 500 Yataklı Devlet Hastanesi yapım projesi kapsamında çıkan temsili Y:676030 X:4556915 koordinatlı alan ve çevresinde bulunan 5150 m³lük tüvenan malzeme. 2.134.016,00 64.020,48 17.02.2026 10:00 b- Çatalca İlçesi, Ormanlı Mahallesi hudutları dahilinde temsili Y:623905 X:4585605 koordinatlı alanda stok halde bulunan 1318,01 m³ çakıl malzeme. 268.452,79 8.053,59 17.02.2026 10:30 c- Silivri İlçesi, Beyciler Mahallesi hudutları dahilinde, temsili Y:592225-X:4561897 koordinatlı alan ve çevresinde stok halde bulunan 22802,89 m3 malzeme (kum-çakıl). 4.782.992,00 143.489,76 17.02.2026 11:00 d- Sancaktepe İlçesi dahilinde bulunan “İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi yapım projesi kapsamında temsili Y:433350 X4539860 (ITRF 96-3 Derece) koordinatlı alanda 7031,81 m³ dolgu malzemesi. 1.159.218,62 34.776,56 17.02.2026 11:30 e- Silivri İlçesi, Beyciler Mahallesi hudutları dahilinde bulunan 141/1, 139/1 parsel ve temsili Y:592115 X:4562042 koordinatlı alanda bulunan 31.506,34 m³’lük Tüvenan (kum-çakıl) malzeme. 6.417.212,09 192.516,37 17.02.2026 12:00

Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci ve müteakip maddeleri gereğince Açık Teklif Usulü



2-İhale Şartname ve Ekleri; İhale Şartname ve ekleri Vakıfbank TR910001500158007305441172 IBAN no'lu hesabına 6.500,00-TL yatırılarak Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Biriminden (Kat:4) alınabilir ve mesai saatleri içinde yine aynı adreste görülebilir.



3-İhale Yeri: Vatan Cad. Valilik Ek Hizmet Binası, No.64, Fatih/İstanbul adresinde Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, DoğalKaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 4. Kat Toplantı Salonu.



4-İhaleye katılmak isteyen tüm istekliler; 1) Şartnamede belirtildiği şekli ile İhale Geçici teminatı2) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi, 3)Islak imzalı; posta adresi, varsa elektronik posta adresi (KEP,UETS), telefon numarası, e-mail beyanı, 4)Vekaleten katılacakların; ihaleye katılmaya yetkili olduğuna ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi, noter tasdikli imza sirküleri5)2886 sayılı yasa uyarınca ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütnameye ek olarak,

Gerçek Kişi ise; 1) TC Kimlik Fotokopisi, Noter tasdikli imza sirküleri, Yasal ikametgah belgesi, 2) Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odasında kayıtlı olduğunu gösteren belge,

Tüzel Kişi ise;1) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden(Ticaret ve/veya Sanayi Odası, Ticaret İl Müdürlüğü) alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge,2)Güncel Yönetim Kurulunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve son Ticaret Sicil Gazetesi, 3) Yönetim Kurulu İmza Sirküleri, 4)Tüzel kişiyi temsile (teklif vermeye) yetkili olduğuna dair belge ve temsilci noter tasdikli imza sirküleri, 5)Tüzel kişinin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge,

Ortak Girişim ise; Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.(her bir ortağın kendisine ait belgeler)

İle ihaleye başvurabilir.



5-Teklifler, yukarıda belirtilen adreste Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü-Ruhsat ve Doğal Kaynaklar Birimi İhale Komisyonuna(Kat:4),17.02.2026 günü, ihale saatine kadar verilebilir. Posta ile gönderilecek belgeler ihale saatinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.İLAN OLUNUR