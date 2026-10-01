T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik 10. maddesi gereğince;

A) Dava konusu İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Payamlı Mahallesi, Kuşpınarı mevkiinde bulunan 1081 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan davalı Ahmet Buluntekin-38935640794 olduğu, Kamulaştırılacak zemin ve zeminüstü taşınmaz malın kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b)Taşınmazın malikinin davalı olduğu,

c)Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olduğu,

d)Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e)Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 'ne yöneltileceği,

f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.