T.C. İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçı Hamide Çelikaslan-14585959264'ın tebligat adresi tespit edilemediğinden vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu vasiyetnamenin 36331713388 TC Kimlik Numaralı müteveffa Fatma Atmaz tarafından bırakılan ''Özcan ve Yasemin'' başlıklı ''Sizler benim çok sevdiğim kişilersiniz. Ben hayatta çok çile çeken çok üzülen birisiyim. İnşallah öbür dünyam iyi olur. Sizden isteğim her şeye rağmen karşı taraftan herhangi bir şey gelmedikçe Sevilde ki yazıyı açmayın ne zaman mecbur kalırsanız o zaman açın. Bir de daha önce yazdığım gibi Mehmet Atmaz'la iyi veya kötü geçen 40 yılın hatırıyla onu zor durumda bırakmayınız. Mağdur olmasını istemem. Benim arkamdan ağlamayın. Sevile beyan hanıma velhasıl Sebahat hanıma, Merziye'ye herkese teşekkür ederim. Tabi Özgüleri de unutmuyorum. Herkes Hakkını Helal etsin.'' şeklinde murisin el yazılı imzalı vasiyetnamesi ile, yine 05/01/2018 tarihli ''Ben 36331713388 T.C No'lu Fatma Atmaz, yazılan yazı tamamen kendi el yazımdır. Kimsenin tesiri altında kalmadan yazıyorum. Akli dengem tamamen yerindedir. Bu vasiyeti eşim Mehmet Atmaz için yazıyorum. Eşimin T.C No'su 363371713224. Bu evlilikten çocuğumuz olmadı. Ben Fatma Atmaz çok rahatsızım gece ve gündüz bakıma ihtiyacım var. Bana gece de baktı gündüz de baktı. Şu an İzmir Balçova Leylak Sokak Daire 3 Kat 1'de oturmaktayız. Bu evin tapusu Ben Fatma Atmaz'ın üzerine onun için benim yani Fatma Atmaz'ın ölümü halinde yarı hissesini Mehmet Atmaz'a bırakıyorum. Yarısının da Mehmet Atmaz ölene kadar kullanmasını istiyorum.'' şeklinde 2 sayfadan ibaret el yazılı vasiyetname vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle mirasçı Hamide Çelikaslan-14585959264'ın duruşma günü olan 04/03/2027 günü saat 09:30'da yukarıda yazılı müteveffa Fatma Atmaz tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye BİR AY içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.