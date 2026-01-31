T.C. İZMİR 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 16/07/2025 tarihli ve 2025/38 Esas 2025/711 sayılı Kararı ile suç tarihi 19/02/2024 olan bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan; 16/12/1972 Karacabey doğumlu, Rüstem ve Münevver oğlu, Göksel SAĞINÇ hakkında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f, 62/1, 53/1 ve 52 maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 11.500 adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tebliğ edilmemiş olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabı hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememizce dilekçe ibraz ederek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.