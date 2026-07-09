T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak ilçesi, Kocakapı Mahallesi

ADA NO : 11222

PARSEL NO : 1 üzerinde yer alan zeminüstü 1096 sokak no:25, 1063 sokak no:45, 1096 sokak no:25/1, 1104 sokak no:40-42

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- EMİNE ALP

2- İSMET AYDİN

3- SUPHİ SİYAHKOÇ

4- ŞEVKİ ALP

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : İzmir Büyükşehir Belediyesi 96772592.302.03-01.1288 karar numaralı 26/11/2020 tarihli encümen kararı

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/300 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 07.07.2026