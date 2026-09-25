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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

26-09-2026 00.00
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T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

ESAS NO : 2026/460 Esas

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe İlçesi, Payamlı mahallesi,

ADA NO : 1126

PARSEL NO : 12

MALİKİN ADI VE SOYADI : FATİME BAYER

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 sayılı kamulaştırma kararı

 

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/460 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026

#İlangovtr Basın no ILN02555198