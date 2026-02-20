T.C. İZMİR 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 27/06/2024 tarihli ve 2023/446 Esas 2024/409 sayılı Kararı ile suç tarihi 19/10/2022 olan bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan; 04/03/2002 Şahinbey doğumlu, İbrahim ve Rabia oğlu, Vedat KÜLTER hakkında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f.son, 43/1, 62/1, 53. ve 52. maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis ve 20.820 adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tebliğ edilememiş olması nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 30. maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabı hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde Mahkememizce dilekçe ibraz ederek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.