T.C. İZMİR 15. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI: TATİANA GÜNEŞ - 11576243098 -15/03/1964 doğumlu,

Davacı, MUSTAFA UĞUR GÜNEŞ ile Davalı, TATİANA GÜNEŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Tahkikat duruşma günü:10/03/2026 günü saat:10: 00'de geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edilmeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceği İHTAR OLUNUR.