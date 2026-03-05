T.C. İZMİR 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, ARZU PALA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliği istenen kişi 21338226962 T.C. Kimlik Numaralı ARZU PALA hakkında TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliği istenen kişi hakkında bilgisi bulunanların 6 ay içinde mahkememize başvuruda bulunmalarına ilişkin tebligatın ilan yoluyla tebliğ edilmesine,

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen mirasçıları tespit edilemediğini, Emniyet Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Müdürlüğü aracılığıyla hakkınızda yapılan araştırmasından sonuç alınamadığı, UYAP entegrasyon sorguları aracılığıyla mirasçılık belgesine ulaşılamadığı anlaşılmıştır. TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliği istenen kişi hakkında bilgisi bulunanların 6 ay içinde mahkememize başvuruda bulunmaları hususunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

TMK'nın 33. Maddesi uyarınca gaipliği istenen kişi hakkında bilgisi bulunanların 6 ay içinde mahkememize başvuruda bulunmalarının ve 10/03/2026 günü saat 14:30'da duruşmanın yapılacağının hususu ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ARZU PALA - 21338226962

İZMİR ili, KONAK ilçesi, İSMETPAŞA mah/köy, 51 Cilt, 929 Aile sıra no, 5 sırada nüfusa kayıtlı, HATEM ve GÜLLÜZAR oğlu/kızı, 07/10/1974 dogumlu,