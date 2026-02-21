T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Tapu Dışı Almaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce gerekçeli kararın belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresiniz sürekli kapalı olmasından ötürü tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. Mahkememiz kararı gereğince;

"-Davanın KABULÜ İLE,

-Dava konusu İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Bozyaka Mahallesi, 13731 Ada, 6 Parsel, 1.kat (8) bağımsız bölüm nolu mesken nitelikli taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı adına tesciline" şeklinde karar verilmiş olup 20/11/2025 Tarih ve 2023/413 Esas 2025/450 Karar Sayılı mahkeme kararı ilanen tebliğ olunur. 13.02.2026