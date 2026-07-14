T.C. İZMİR 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :

İzmir ili Buca İlçesi Dumlupınar Mah. 42870 ada 11 parselde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmaz 220/30 Sokağa cepheli olup toplu taşıma araçlarının güzergahı olan 220 Sokağa 20 m., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Caddesine 490 m., Hoca Ahmet Yesevi Caddesine 1.03 km., Doğuş Caddesine 2.14 km. direkt uzaklıkta bulunan konuma sahip olup ulaşım ve taşıma imkânlarının orta üzeri seviyede olduğu belirlenmiştir. Taşınmaz civarında 2 - 4 katlı konut tipinde yapılaşmaların bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden yaralanma imkânının bulunduğu belirlenmiştir. Taşınmazın yakın civarında Çamlıkule Pazar Yeri, Çamlıkule Şehit Ömer Sarı İlk Öğretim Okulu, Sınav Koleji bulunmaktadır. Yakın konumdaki Caddelerde binaların zemin katları işyeri / dükkân olarak kullanılmakta olup taşınmazın günübirlik ihtiyaçların kolaylıkla karşılanabileceği bölgede bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca komşu 10 parseldeki binanın 20.71 m2 taban alanlı kısmının, komşu 12 parseldeki binanın 2.55 m2 taban alanlı kısmının satışa konu taşınmaza tecavüzlü olduğunun tespit edildiği görülmüştür. 198 m2 yüzölçümü, Dumlupınar Mah. 220/30 Sok No:15 Buca / İZMİR adresinde bulunur.

Adresi : Dumlupınar Mah. 220/30 Sok No:15 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 198 m2

İmar Durumu :Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenen 12.01.2024 tarih, E.14126730-115.02.01-5022 sayılı imar durumu yazısında taşınmazın; "bitişik nizam, 2 kat yapılaşma koşullu konut adasına isabet ettiği, parselin üzerinden enerji nakil hattı (enh) geçtiği” belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydının irtifak hakları hanesinde; Tek Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı, Tapu kaydının beyanlar hanesinde; Yeşil Alanda kalmaktadır. 46,29 m2 yola tecavüzü vardır. belirtmeleri mevcuttur. Bu şerhlerle birlikte yükümlü olarak satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:25

10/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.