T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: 1- GARİP METE Çamtepe Mh. Gülmüş Sk. No:7 D.16 Narlıdere/ İZMİR

Davacı Ali Mete tarafından aleyhinize Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Ortak Yerlere Elatmanın Önlenmesi İstemli) davası açılmıştır.

Adresiniz tespit edilemediğinden bilirkişi raporu tarafınıza tebliğ edilememiş olup Mahkememizce adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Mahkememizin 2024/205 Esas sayılı dosyasının celse no: 11 ve 23/09/2026 tarihli duruşmasında ara karar gereğince tensip zaptı , bilirkişi raporu ve duruşma zaptının Garip Mete'ye ilanen tebliğine ve duruşmanın 02/12/2026 günü saat 10:40'a bırakılmasına karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda İzmir ili, Narlıdere ilçesi, Çamtepe Mh. Serkan Sk. No:10 adresinde kain taşınmazda dava konusu çatı arası mesken olarak kullanılan kısmın 2007-2011 yılları arasında

yapılmış olduğu, mesken olarak kullanıldığı, onaylı mimari projesinde çatı terası olarak

gözüken ortak kullanım alanı olduğu, çatı arasının meskene çevrilmek suretiyle Kat mülkiyeti

Kanunu Madde 19 doğrultusunda ortak alana müdahale edildiği hususu tespit edilmiştir

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olmakla ilan tarihinden 7 (yedi) gün sonra tebliğ olunur. 08/10/2026