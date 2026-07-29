T.C. İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik davası nedeniyle; Davacı vekili dava dilekçesi ile İzmir ili, Konak ilçesi, Abdullahefendi Mah.1589 Ada, 9 Parselde tapuya kayıtlı taşınmazın malikleri olan Mehmed kızı Fatma, Mehmed kızı Vesile, Osman kızı Nüzhet için kayyımlık kararı verildiği 03/11/2015 tarihinden itibaren 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresi dolduğundan ve hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadığından anılan kişilerin gaipliğine karar verilmesini ve taşınmazdaki payların hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava olunmuştur.

Davacı vekilinin gaip kararı verilmesi talebi üzerine TMK 33. Md gereğince gaiplik ilanına karar verilmiş olup İzmir ili, Konak ilçesi, Abdullahefendi Mah.1589 Ada, 9 Parselde müşterek malik gözüken Mehmed kızı Fatma, Mehmed kızı Vesile, Osman kızı Nüzhet'i tanıyan bilen , kişilerin mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur. 22.07.2026