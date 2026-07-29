T.C. İZMİR 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

MALİYE HAZİNESİ ile İZMİR ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülen Gaiplik davası nedeniyle; davacı vekili dava dilekçesi ile İzmir ili, Konak ilçesi, Tuzcu Mah. 452 ada, 7 parselde tapuya kayıtlı taşınmazın maliki olan Mehmet kızı Zehra için kayyımlık kararı verildiği, 10 yıllık kayyımlıkla idare edilme süresi dolduğundan ve hiçbir hak sahibi ortaya çıkmadığından anılan kişinin gaipliğine karar verilmesini ve taşınmazdaki payların hazineye intikaline karar verilmesi talep ve dava olunmuştur.

Davacı vekilinin gaiplik kararı verilmesi talebi üzerine TMK 33. Md gereğince gaiplik ilanına karar verilmiş olup İzmir ili, Konak ilçesi, Tuzcu Mah. 452 Ada, 7 Parselde malik gözüken Mehmet kızı Zehra'yı tanıyan bilen , kişilerin mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.