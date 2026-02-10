T.C. İZMİR 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davalı :Raziye PİROĞLU (T.C.:53380118346)

Davacı Demet Saatçi, Dilek Tümbaş, Elif Tümbaş Arslan tarafından İzmir ili, Konak İlçesi, Güney Mahallesi, 2231 Ada, 28 parselde (İzmir ili, Konak ilçesi, 7910 ada, 7 parselde) kayıtlı taşınmaza ilişkin Ortaklığın Satış yolu ile Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin davalılarından Osman ve Güla'dan olma 1930 Gostuvar doğumlu, Raziye Piroğlu'na tebliğ işlemlerinin yerine getirilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle adı geçen davalıya 22/05/2026 günü saat 09:35'e İzmir 17. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28/31 maddeleri uyarınca ilan olunur.