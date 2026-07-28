T.C. İZMİR 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davalı: Parısa RASTGOOI (T.C.:98248137282)

Davacı Babek Önder tarafından İzmir ili, Karabağlar İlçesi, Esentepe Mahallesi, 6181 Ada, 18 parsel, 15 nolu bağımsız bölüme kayıtlı taşınmaza ilişkin Ortaklığın Satış yolu ile Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin davalılarından Rahman ve Farah Naz 'dan olma 04/03/1984 Sarab / İran doğumlu, Parisa Rastgooı 'ye tebliğ işlemlerinin yerine getirilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu nedenle adı geçen davalıya 18/09/2026 günü saat 09:35 'de İzmir 17. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığı veya kendisini vekille temsil ettirmediği takdirde yargılamaya yokluğunda devam olunarak dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı tebligat yasasının 28/31 maddeleri uyarınca ilan olunur.