T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı Gülcan İşeri vekili Av. Sabiha İLHAN tarafından açılan mal rejimi tasfiyesine dayalı alacak davasında; davalının bilinen adresine tebligat yapılamadığı,, davalının mernis adresi bulunmadığı ve adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacının Adli Yardım talebinin kabul edilmesine, davalı adına kayıtlı Altınova Merkez Mah. Küçük Cami Sokak No:18 D:2 Ayvalık/BALIKESİR adresinde bulunan taşınmaza ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesini, Mal Rejimi Tasfiyesi ile müvekkilinin katılma alacağı ve değer artış payı alacağının faiziyle birlikte davalıdan tahsil edilmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesi talepli dilekçesine karşı cevap süresinin 2 hafta olduğu, kesin süre içinde cevap verilmemesi halinde dava dilekçesindeki hususların inkar edilmiş sayılacağı ,ilanın gazetede yayınlandığı tarihinden itibaren (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu davalıya ilanen ihtar olunur.13/03/2026