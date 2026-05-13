T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacılar vekili Av. Ozan Vural tarafından açılan Evlat Edinme davasında davalının bilinen adresine tebligat yapılamadığı, davalının mernis adresi bulunmadığı ve dahili davalının adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, küçük Efe Kartal 'ın evlat edinilmesi ne karar verilmesi talepli dosyanın duruşmasının İzmir 19. Aile Mahkemesi duruşma salonunda 09/06/2026 günü saat 09:30 da yapılmasına karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız , duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz , tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen sunmadığınız, başka yerlerden getirtilecek belgelerle ilgili kesin süre içinde açıklama yapılmaması halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız gazete ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ ile ihtar edilmiş sayılacağı dahili davalı Gülcan Aktaş'a ilanen tebliğ olunur.29/04/2026