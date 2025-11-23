T.C. İZMİR 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Hakaret suçundan Ali ve Sebiha oğlu sanık Selçuk Demir'in yapılan yargılaması sonucu 5237 S.TCK.nun 73/4. ve 5271 S. CMK.nun 223/8. madde fıkraları gereğince sanık hakkında açılan kamu davasının DÜŞÜRÜLMESİNE,

Sanık Selçuk Demir'in mağdur Şahin Yavuz'a karşı tehdit suçundan yapılan yargılama sonucunda 5237 sayılı TCK.nun 106.maddesinin 1.fıkrasının 1.cümlesi uyarınca takdiren 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Taraflar arasında husumet olup ilk haksız hareketin kim tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edilemediğinden hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanarak TCK'nun 29 madde uyarınca cezasının takdiren 1/4 oranında indirilerek 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen cezadan, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK‘nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5271 sayılı CMK.nun 231/5.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

7-5271 S.CMK.nun 231/8.maddesi gereğince sanığın 5 Yıl Süreyle DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, sanığın bu süre içinde takdiren herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak,davanın düşürülmesine karar verileceğinin, sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına

Gerekçeli karar sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurabileceği ,ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.20.11.2025