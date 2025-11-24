T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Ümüş Nermin'e ait Mirasçılık Belgesi Verilmesi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Müteveffa Ümüş Nermin'in mirasçıları tespit edilememiş olduğundan, İzmir ili, Konak ilçesi, Selçuk Mahallesi, Cilt:87, Hane:941, Bsn:5'de nüfusa kayıtlı 11834544752 kimlik numaralı, Mustafa ve Hatice'den olma, 14/03/1914 doğumlu ve 15/05/1969 tarihinde ölen Ümüş Nermin mirasçısı olanların, işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde mirasçılıklarını kanıtlayan kayıt ve belgeler ile mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.21/10/2025