T.C. İZMİR 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ
13.04.2026
Sayı : 2024/1404 Esas
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YAKUP ALPTOGA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 31939874868
ADI SOYADI : YAKUP ALPTOGA
BABA ADI : İSLAM
ANA ADI : ZÜREFA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1906
DOĞUM YERİ : PRİŞTİNE
