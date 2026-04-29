T.C. İZMİR 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ

13.04.2026

Sayı : 2024/1404 Esas

 

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen YAKUP ALPTOGA gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 13.04.2026

 

GAİP

TC KİMLİK NO : 31939874868

ADI SOYADI : YAKUP ALPTOGA

BABA ADI : İSLAM

ANA ADI : ZÜREFA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1906

DOĞUM YERİ : PRİŞTİNE

