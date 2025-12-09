T.C. İZMİR 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı bulunan 30/06/2025 tarihli kararı ile 5237 Sayılı Kanunun TCK'nun 81/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 7 Yıl 6 Ay ile cezalandırılmasına karar verilen sanık Mootaz Akraa, tarafından işlenen suçun mağruru/ katılanı, Zekeriya ve Hanen oğlu 01.01.1994 Halep d.lu Yamanlar Mahallesi 7340 Sokak N : 2/2 Bayraklı İzmir adresinde oturan MUHAMMED HÜSEYYİM (TC Kimlik No:99979929610) tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7021 sayılı tebligat kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve sanık müdafii tarafından verilen istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan yapılan gazete ve internet sitesinin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta süre içinde mahkememize dilekçe vermesi veya zabıt katibine beyanda bulunması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu incelemesi için gönderileceği, katılan tarafından istinaf edilmemesi halinde dosyanın sanık müdafisinin istinaf başvurusunun değerlendirilmesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.