T.C. İZMİR 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Yapı ve Kredi Bankası tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip zaptı, ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin verilen karara yapılan istinaf başvuru dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 26/11/2026 günü saat: 09:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ihtiyati haciz talebinin reddine ilişkin verilen karara yapılan İstinaf başvuru dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.