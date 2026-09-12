T.C. İZMİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı Esra Evişen Lata tarafından davalı Seher Lata aleyhine açılan Menfi Tespit davasında, davacının, davalıya karşı İzmir 11. İcra Müdürlüğünün 2026/3683 E. sayılı dosyası nedeniyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi istenmiştir.

Davalı Seher Lata'nın adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşması olan 24/11/2026 günü saat 11:35'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları, dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.11/09/2026