T.C. İZMİR 37. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Basit Yaralama suçundan Ali ve Gade oğlu, 05/01/1999 Halep Doğumlu TC Kimlik No: 99327200552 HÜSEYİN ELALEVİ, hakkında Mahkememizin 16/04/2026 tarihli 2022/37 Esas 2026/359 Karar sayılı ilamı ile;

Basit Yaralama ve Geceleyin Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçlarından ayrı ayrı CMK 231/5.maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın sanığın bildirdiği tüm adreslere tebliğ edilemediği, mevcut adresi de tespit edilemediğinden 7201 Sayılı yasanın 28.ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edileceği, iki hafta içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna başvurabileceği, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

07.07.2026