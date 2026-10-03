T.C. İZMİR 42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



SANIK:MURAT EREN, Abdullah ve Asiye oğlu, 25/04/1972 Ankara doğumlu, Samsun, Ladik, Çakırgümüş mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mevlana Mah. 1760 Sok. No:13 K:4 Bornova İZMİRadresinde oturur.

A)Sanık Murat EREN'in üzerine atılı (Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma) suçunu işlediği sabit olmakla, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimine, failin güttüğü amaç ve saike, meydana gelen zararın ağırlığına, sanığın kastının yoğunluğuna göre temel ceza tertip edilirken alt sınırdan uzaklaşılarak eylemine uyan;



1.TCK'nın 155/2 maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 2 YIL HAPİS CEZASI VE 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2.TCK'nın 62/1. maddesi uyarınca, sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları sanıkyararına cezayı hafifletici takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VE 83 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3.Sanığın cezasından başkaca bir artırım ya da indirim yapılmasına takdiren yer olmadığına,

4.Sanık hakkında hükmedilen (83) gün adli para cezası TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın sosyal durumu göz önüne alınarak günlüğü takdiren 100,00 ₺’den paraya çevrilerek 8.300,00 ₺ ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

5.TCK'nın 52/4. maddesi uyarınca, hükmolunan adlî para cezasının miktarı sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak adlî para cezasının birer ay ara ile 4 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına,

6.5237 Sayılı TCK'nın 53/1-2-3 maddelerinin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarih, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı ilamı ile, 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Yasa'nın 10.maddesi ile yapılan değişiklik dikkate alınarak tatbikine,

7.Sanığın katılanın zararını gidermemiş olması nedeniyle sanık hakkında yasal koşulları bulunmayan hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

8.TCK'nın 51/1. maddesi uyarınca, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda Mahkememizce olumlu kanaat oluştuğundan sanığa verilen hapis cezasının takdiren ERTELENMESİNE,

9.TCK’nın 51/3. maddesi uyarınca, sanığın ertelenen hapis cezasının süresi göz önüne alınarak kararın kesinleşme tarihinden itibaren başlamak üzere takdiren 2 YIL süre ile Denetime Tabi Tutulmasına,

10.Sanığın kişiliği ve sosyal durumu göz önünde bulundurularak takdiren TCK’nın 51/6. maddesi gereğince sanığa denetim süresi boyunca herhangi bir yükümlülük belirlenmesine ve uzman kişi görevlendirilmesine yer olmadığına,

11.TCK’nın 51/7. maddesi gereğince hükümlünün denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, İnfaz Hakiminin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi hâlinde; ertelenen cezanın kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirilmesine İnfaz Hakimliği'nce karar verileceği hususunun bildirilmesine,

12.Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi hâlli olarak geçirildiği takdirde, cezanın infaz edilmiş sayılacağına,

13.Katılan kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 45.000,00 ₺ vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılana verilmesine,

14.CMK'nın 325. maddesi uyarınca, hakkında mahkumiyet kararı verilen sanık için hesaplanan (2) davetiye ücret gideri: 420,00 ₺ yargılama giderinin sanıktan Harçlar Kanunu hükümlerine göre alınarak Devlet Hazinesine ödenmesine, dair karar verilmiş olup,



7201 SK 29.md göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihden 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Tebliğ edildiği tarihten itibaren İKİ HAFTA içerisinde Mahkememize gönderilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine veyahut başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile beyanda bulunmak, tutuklu veya hükümlü bulunması halinde tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF edebileceği ilanen duyurulur.