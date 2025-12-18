T.C. İZMİR 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 26/06/2025 tarih 2025/527 Esas 2025/449 karar sayılı kararı ile 08/11/2019 suç tarihinde "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan, 30/09/2000 doğumlu, Serdar ve Alev'den olma MAHMUTCAN ARINEL hakkında,

"5237 Sayılı TCK'nun 191/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suçun işlenmesindeki özellikler de dikkate alınarak, takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın söz konusu uyuşturucu maddeyi kendi isteği ile kolluk kuvvetlerine teslim ettiği anlaşılmakla, TCK nun 192/3 md uyarınca takdiren yarı oranında indirim yapılarak 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi ve sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanık üzerindeki olası ıslah edici etkileri nazara alınarak 5237 sayılı TCK' nun 62 maddesi uyarınca sanığa verilecek cezada takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak TCK'nın 53. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a), (d), (e) bentlerindeki hakları kullanmaktan, aynı kanun'un 53/2 maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; TCK'nın 53. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendindeki hakları kullanmak yönünden ise, kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından aynı kanun'un 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme tarihine kadar, diğer kişiler bakımından TCK'nın 53/2. Maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoklun bırakılmasına, TCK'nın 53. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendindeki hak yoksunlukları açısından ise Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 günlü resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 tarihli 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile 7242 sayılı yasanın 10. Maddesi ile yapılan değişikliğin gözetilmesine,

Bu dava sebebi ile yapılmış bulunan 5 davetiye gideri 326,00 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye irat kaydına.

Dair, hükmün gerekçesi ile birlikte taraflara tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde hükmü veren mahkeme veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine ya da ilgilinin ceza infaz kurumunda bulunması halinde ceza infaz kurumu idaresine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu başvurusu açık ve mütalaya uygun olmak üzere bu yasa yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine..." dair karar verilmiş,

Gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiş olmakla, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 30. maddesi uyarınca Mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren15 günlük istinaf süresi içerisinde Mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa incelemesi için gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.15/12/2025