T.C. İZMİR 5. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: ÖMER ÇETİN TALAYÖZ Korutürk Mah. Meşe Sk. Apartman No: 13 Daire No:2 35330 Balçova/ İZMİR

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kiralananın Tahliyesi(İcra) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce kira sözleşmesinde yazılı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamaması nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 19/02/2026 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği tebliğ ve ilan olunur. 06/01/2026