T.C. İZMİR 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı / Karşı davalı Mehmet İlker ÇELİK ile Davalılar , AYŞETOMRİS SEZGİ, DİLGE YILDIRIM, NAZMİYE AYŞE KORALTAN, SUZAN DEMİREL arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davası nedeniyle;

Davacı/Karşı davalı Mehmet İlter Çelik tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasında davacı ile davalılar arasındaki İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1173 Ada, 7 parselde bulunan altı katlı ve on bir daireli bahçeli kargir apartman niteliğindeki ana taşınmazdaki bağımsız bölümlerin arsa paylarının düzeltilmesi talep edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın maliklerinden olmanız sebebiyle dava dilekçesi, tensip tutanağı, ara karar, istinaf başvuru dilekçesi tespit edilebilen adreslerinize tebliğ edilememiştir. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, ara karar ve istinaf başvuru dilekçesinin duruşma günüyle birlikte ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge/dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 22/09/2026 günü saat: 09.35'te yapılacak duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 10/08/2026

İlgi Kişi: DİLGE YILDIRIM - 17012369582

İzmir ili Konak ilçesi Alsancak Mah.,

Ayhan ve Dilek kızı Cilt No:1 Hane No:1911, BSN: 10'da nüfusa kayıtlı,