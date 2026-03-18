T.C. İZMİR 5. SULH MAHKEMESİ

Davacılar tarafından aleyhinize açılan ortaklığın giderilmesi (paylı mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; dosyaya sunulu 25/06/2015 tarihli bilirkişi raporunda sonuç olarak dava konusu İzmir ili, Merkez ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8656 ada, 1 parselde kayıtlı bulunan taşınmazdaki ortaklığın satılarak giderilmesine karar verilmesi halinde satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki paylara göre paydaşlara dağıtılması gerektiği görüş ve kanaatine varıldığı hususu 7201 sayılı T.K.'nun 31. Maddesi gereğince yayınlandığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren itibaren de 2 hafta içerisinde bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunma hakkınızın bulunduğu bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Adı soyadı : Gökhan Erkan ÖZOĞLU

Baba Adı : Nihat

5070 sayılı yasa gereği e-imza ile imzalanmış olup ayrıca fiziki olarak imzalanmayacaktır.