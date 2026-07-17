T.C. İZMİR 58. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Sahte Banka veya Kredi Kartı Kullanmak Suretiyle Yarar Sağlama, Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma , Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2026 tarihli ilamı ile 245/3, 245/3, 220/1, 245/2, 245/2 maddesi gereğince sonuç olarak 4 YIL 8 AY 7 GÜN HAPİS, 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS, 100 TL ADLİ PARA, 3000 TL ADLİ PARA, 6 YIL 3 AY HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), 1240 TL ADLİ PARA, 3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Meryem oğlu, 04/02/1985 doğumlu, Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi Göller Mah/köy nüfusuna kayıtlı YUNUS BOZKURT tüm aramalara rağmen bulunamamış, Mahkememizce verilen gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 14.07.2026