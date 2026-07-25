T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , AYLİN AYTAYLAN ile Davalılar , AYSEL SUNA ŞINLAK, CEYLAN YILDIRIM, MARİE ŞINLAK, YAMAN ŞINLAK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonrası 02.06.2026 tarih 2023/714 E, 2026/661 K. Sayılı kararıyla;

"1-Davanın kabulune,İzmir ili, Konak İlçesi, Çorakkapı Mahallesi, 8098 Ada, 1 parsel, 1 no'lu-2 no'lu-3 no'lu-4 no'lu-5 no'lu-6 no'lu-7 no'lu- bağımsız bölümlerde kayıtlı taşınmazlardaki ortaklığın, TAŞINMAZIN BİR BÜTÜN OLARAK SATILMAK SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİNE,

2-Satış bedeli ne olursa olsun taşınmazın 08/03/2026 tarihli bilirkişi raporunda bağımsız bölümlere ait pay dağıtım cetvelinde belirtildiği şekilde dağıtılmasına,

3-HMK.nun 322/2. maddesi gereğince, satış memuru olarak mahkememiz yazı işleri müdürünün atanmasına,

4-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 harç alınmasına,

5-Mahkememizce taşınmazın kaydına konulan ''davalıdır'' şerhinin kaldırılması hususunda ilgili Tapu Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına,

6-Karar tarihi itibarı ile alınması gereken 732,00-TL harçtan peşin alınan 179,90-TL harcın mahsubuna, eksik alınan 552,10-TL harcın payı oranında paydaşlardan tahsili ile hazineye irad kaydına,

7-Davacı tarafından yapılan 179,90-TL peşin harç, 82,40-TL başvurma harcı, ‭25,60-TL vekalet harcı, 4.361,50-TL keşif harcı, 1.300,00-TL araç ücreti, ‭12.000,00-TL bilirkişi ücreti ve ‭‭‭‭‭‭‭29.076,30-TL posta gideri olmak üzere ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭toplam ‭‭47.025,70-TL yargılama giderinin payı oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine,

9-Davacı davada kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince takdir olunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin payı oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine,

10-Davalılar Aslı Kılınç ve Serpil Muçaoğlu davada kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince takdir olunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin payı oranında paydaşlardan alınarak davalılar Aslı Kılınç ve Serpil Muçaoğlu'na verilmesine,

11-Davalı Muharrem Kaan Yıldırım davada kendini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücreti tarifesi gereğince takdir olunan 40.000,00-TL vekalet ücretinin payı oranında paydaşlardan alınarak davalı Muharrem Kaan Yıldırım'a verilmesine" dair, HMK 'nun 345. Maddesi gereğince kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içinde Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere" karar verildiği davalı 5***6****0* TC kimlik nolu Davalı CEYLAN YILDIRIM'a ilan ve tebliğ olunur.