T.C. İZMİR 61. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 22/01/2026 tarih 2024/934 esas 2026/36 sayılı kararı ile sanık Kanber ve Gülgez oğlu, 01/06/1995 doğumlu TARKAN KORKMAZ hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan eylemine uyan TCK nun 191/1 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, fiilin özellikleri, sanığın suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak, taktiren alt sınırdan ayrılınarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında atılı suçu birden fazla tarihte işlediği anlaşıldığından TCK 43/1 maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/4 oranında arttırılarak 2 YIL 13 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş, verilen karar sanığa tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin bir gazete, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden 2 hafta içerisinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip Hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı,

İlan olunur.