T.C. İZMİR 8. İCRA DAİRESİNDEN
YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN
BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
DOSYA NO: 2025/680 Esas
1- Kiralayan / Alacaklı : Cem ÇALIŞKAN (308.......02 TC Nolu)
Vekili : Av. Emine BABUR ŞENER (İzmir Barosu - 13547)
2- Kiracı / Borçlu : Fatma ÖZBAL (367.......88 TC Nolu)
3-Tahliyesi istenen taşınmazın nev'i ve mevkii : Yakuplu Mah. 208 Sokak Osman Kurtay Apt. No:8 D:3
Beylikdüzü / İSTANBUL adresli Mesken
4-Sözleşme ve tarihi : 23/12/2024 tahliye tarihli tahliye taahhüdnamesi
Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. 16/01/2025
(İİK m.272, 273)