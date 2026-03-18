T.C. İZMİR 8. İCRA DAİRESİNDEN

1- Kiralayan / Alacaklı : Cem ÇALIŞKAN (308.......02 TC Nolu)

Vekili : Av. Emine BABUR ŞENER (İzmir Barosu - 13547)

2- Kiracı / Borçlu : Fatma ÖZBAL (367.......88 TC Nolu)

3-Tahliyesi istenen taşınmazın nev'i ve mevkii : Yakuplu Mah. 208 Sokak Osman Kurtay Apt. No:8 D:3

Beylikdüzü / İSTANBUL adresli Mesken

4-Sözleşme ve tarihi : 23/12/2024 tahliye tarihli tahliye taahhüdnamesi

Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. 16/01/2025

(İİK m.272, 273)