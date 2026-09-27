T.C. İZMİR 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

SANIK : OKAN ÇAĞLAR, Yılmaz ve Müfide oğlu, 24/05/1995 ANTAKYA doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Odabaşı Mah. Sevgi 1 Sk. Sevgıkent Sıtesı A Blok No: 3/1 İç Kapı No: 10 Antakya/ HATAY adresinde oturur. TC Kimlik No:46252169218

SUÇ : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

UYGULANAN KANUN MAD. : 5237 sayılı TCK 158/1-f

VERİLEN HÜKÜM : BERAAT

KARAR TARİHİ : 02/10/2025

Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen sanığın yokluğunda verilen mahkememiz gerekçeli kararı ve katılan vekili Orhan Yuşa KUBAT ile Cumhuriyet Savcısının istinaf dilekçelerinin tebliğ edilememiş olması nedeniyle ilgiliye ilan yoluyla tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-31 Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin katılana gazete ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 2 hafta süre içerisinde karara karşı mahkememize veya bulunduğu yer en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle istinaf yasa yoluna başvurabileceği, yasa yoluna başvurulmaması halinde 2 hafta süre sonunda kesinleşmiş sayılacağı, ayrıca yine 2 hafta süre içerisinde belirtilen istinaf dilekçelerine karşı beyanda bulunma hakkının bulunduğu ilanen tebliğ olunur. 24/09/2026